Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.

с чего всё началось

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

Экономика Крупнейшие госбанки РФ покинули рейтинг самых удобных банков мира 9 июня 2020 года стало известно, что крупнейшие российские государственные банки (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк») покинули рейтинг самых удобных банков мира по версии журнала Forbes. 279

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.

Общество Собянин попросил москвичей продолжать работать на «удаленке» Мэр добавил, что дистанционный формат работы необходим, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах.

Политика Глава Пензенской области пригласил Путина посетить регион Глава Пензенской области Иван Белозерцев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства в ответ пообещал постараться. 49

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,2K

Здоровье Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек. 76

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 2

Здоровье Вторая волна коронавируса надвигается на США Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19. 2

Спорт В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 36

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.

Общество Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату Напомним, что 1 июля был объявлен президентом России Владимиром Путиным выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию. 1,7K

Космос Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН. 6

Общество Власти Петербурга подтвердили открытие с 15 июня парикмахерских, библиотек и предприятий бытового обслуживания С понедельника можно будет посетить библиотеки по записи, вернутся к очной работе научные учреждения, будут увеличены детские группы в дежурных детских садах.

Гаджеты Apple зарегистрировала девять новых iPhone Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 247

Общество Россияне обретают финансовую независимость в 26 лет Астраханцы обретают финансовую самостоятельность в среднем в 26,8 лет, краснодарцы – в 27,2 года, а ростовчане – и вовсе в 27,5 лет. 31

Армия и оружие В Ливии призвали Израиль оказать поддержку ЛНА Триполи, 11 июня 2020, 07:55 — REGNUM Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром, Абдул Салам аль-Бадри обратился к Израилю за поддержкой.