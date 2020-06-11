Экономика
РБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне
Московский Комсомолец10:42
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия
Под Тулой в массовом ДТП пострадали шесть человек
Российская газета 11:41
Экономика
Крупнейшие госбанки РФ покинули рейтинг самых удобных банков мира
9 июня 2020 года стало известно, что крупнейшие российские государственные банки (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк») покинули рейтинг самых удобных банков мира по версии журнала Forbes.
Саминвестор вчера в 03:13
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Общество
Собянин попросил москвичей продолжать работать на «удаленке»
Мэр добавил, что дистанционный формат работы необходим, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах.
ТАСС 11:36
Политика
Глава Пензенской области пригласил Путина посетить регион
Глава Пензенской области Иван Белозерцев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства в ответ пообещал постараться.
РИА Новости 08:08
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля
Напомним, в последние дни в регионе регистрируется более 150 новых случаев COVID-19 в сутки.
Наш Красноярский край 02:05
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Политика
Песков заявил, что нет олигархов в России
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — резюмировал Дмитрий Песков.
DixiNews вчера в 11:07
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Вторая волна коронавируса надвигается на США
Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19.
Соловей.Инфо 11:45
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова.
РИА Новости вчера в 14:26
Спорт
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату
Напомним, что 1 июля был объявлен президентом России Владимиром Путиным выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию.
Новые Известия 00:45
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Власти Петербурга подтвердили открытие с 15 июня парикмахерских, библиотек и предприятий бытового обслуживания
С понедельника можно будет посетить библиотеки по записи, вернутся к очной работе научные учреждения, будут увеличены детские группы в дежурных детских садах.
Интерфакс - Россия 11:39
Гаджеты
Apple зарегистрировала девять новых iPhone
Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 08:03
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Общество
Россияне обретают финансовую независимость в 26 лет
Астраханцы обретают финансовую самостоятельность в среднем в 26,8 лет, краснодарцы – в 27,2 года, а ростовчане – и вовсе в 27,5 лет.
Newvz.ru 03:13
Армия и оружие
В Ливии призвали Израиль оказать поддержку ЛНА
Триполи, 11 июня 2020, 07:55 — REGNUM Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром, Абдул Салам аль-Бадри обратился к Израилю за поддержкой.
REGNUM 00:55
Общество
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
Политика
Россиянам не разрешили посещать Евросоюз с 1 июля
Страны Евросоюза уже с 1 июля откроют границы для отдыхающих. Правда, посетить государства смогут далеко не все.
КМВ Новости 11:00