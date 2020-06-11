Экономика

РБКРБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК00:00

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Банки просят блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Московский Комсомолец03:42

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ02:58

Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости01:26

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС02:35

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Lenta.ru02:20

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Газета.Ru02:35

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

РБК00:00
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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

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Политика

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В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов вчера в 06:32
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Происшествия

СК возбудил против главы Норильска дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

РБК вчера в 11:09
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Транспорт

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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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Общество

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Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня.
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В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

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Футбол

Учёные заявили, что Месси в два раза лучше Роналду

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Происшествия

В Челябинской области выявили 122 новых случая COVID-19

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Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

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