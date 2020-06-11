Экономика
РБКБанки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК11 июня в 00:00
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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян
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