Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.

с чего всё началось

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

Космос Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.

Политика МИД Индии назвал решение Непала изменить карты страны необоснованным Ранее Палата представителей парламента Непала проголосовала за то, чтобы внести в конституцию поправки, предусматривающие обновление карты страны.

Политика Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса.

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 7

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года. 226

Политика Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию "В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве. 306

Происшествия Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь. 7K

Общество В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов. 9

Общество Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок. 474

Политика Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» по Южной Корее Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что страна скоро предпримет примет новые меры в отношении Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 3

Происшествия В Китае на шоссе взорвался бензовоз На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. 59