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Известия
Известия

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах

Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект об упрощенной идентификации граждан.В источнике
Известия
Цензуры.Нет
Deita.ru
Life.ru
Комсомольская правда
ПРАЙМ
URA.Ru
ФедералПресс
Телеканал 360°
РЕН ТВ
IrkutskMedia
С чего всё началось

Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан.
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