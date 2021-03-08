Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект об упрощенной идентификации граждан.

С чего всё началось Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан. Известия 16:01