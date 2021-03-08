Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах
Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект об упрощенной идентификации граждан.В источнике
С чего всё началось
Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами
Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан.
Известия16:01
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