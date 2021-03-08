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Известия
Известия

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах

Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект об упрощенной идентификации граждан.В источнике
С чего всё началось

Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан.
Известия16:01
Подробнее о событии

В России предложили обменивать валюту и брать кредиты по правам

Lenta.ru22:02

Российские банки попросили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

Life.ru18:36

Банки захотели получить доступ к базам МВД с данными о правах

РЕН ТВ18:51

Оформлять микрозаймы планируют по водительским правам

Телеканал 360°19:12

«Известия»: банкам предложили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

ТАСС18:06

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах

Известия18:15

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URA.Ru16:42
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Генпрокуратура РФ: полиция, педагоги и сотрудники УИС чаще других берут мелкие взятки

Взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут сотрудники органов внутренних дел, также мелкое взяточничество характерно для педагогов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
Коммерсантъ23:27