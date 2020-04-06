с чего всё началось

Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмами в правительство и Центральный банк с просьбой повлиять на оперативный штаб и регионы, где клиенты не могут посещать отделения кредитных организаций из-за условий самоизоляции. Об этом говорится в сообщении АБР (есть у РБК).

Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений

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