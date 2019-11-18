НСФР просит ввести в законодательство специальный срок для проверки удостоверений КТС (до 14 дней), а также привлекать к взысканию свыше 200 тыс. руб. приставов. Бизнес также хочет предусмотреть новый порядок оформления удостоверений, чтобы придать им статус исполнительных документов.

с чего всё началось

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

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