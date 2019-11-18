Экономика
РБКБанки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.Коммерсантъвчера в 15:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»
ФедералПрессвчера в 22:50
Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам
Коммерсантъвчера в 15:14
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика
Европа посоветовала Украине закупать газ у России
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Происшествия
Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
Происшествия
Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе
Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов направил запрос в УМВД, чтобы привлечь к ответственности людей, зарезавших барана во дворе многоквартирного дома, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Здоровье
Первое детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье
Первыми на Дальним Востоке назвали сегодня врачей краевой детской клинической больницы №2. Там открыли отделение паллиативной помощи.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына
18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Общество
В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита
Украина готова к отопительному сезону в случае отсутствия транзита российского газа, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
Общество
Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер
Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Армия и оружие
НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса
НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
Общество
Тюменка, уволенная после голых фото в Playboy, продала квартиру из-за долгов
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Армия и оружие