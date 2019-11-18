С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.

с чего всё началось

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

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