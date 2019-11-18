Экономика

РБКРБКБанки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.
Коммерсантъвчера в 15:06

Подробнее о событии

С мошенничеством при помощи документов КТС будут бороться приставы

Право.ру04:58

Минюст придумал способ бороться с новой схемой обналичивания денег

Forbes03:07

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

REGNUMвчера в 14:20

Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»

ФедералПрессвчера в 22:50

Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам

Коммерсантъвчера в 15:14

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

РБКвчера в 13:17

НСФР направил в ЦБ и Росфинмониторинг рекомендации по итогам истории с Тинькофф Банком

Банки.рувчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика

Европа посоветовала Украине закупать газ у России

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Lenta.ru 05:37
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
ТАСС 03:39
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Происшествия

Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого

Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
REGNUM 04:20
Происшествия

Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе

Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов направил запрос в УМВД, чтобы привлечь к ответственности людей, зарезавших барана во дворе многоквартирного дома, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 03:34
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Здоровье

Первое детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье

Первыми на Дальним Востоке назвали сегодня врачей краевой детской клинической больницы №2. Там открыли отделение паллиативной помощи.
ВЕСТИ: Приморье 02:49
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Политика

В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Наша версия 03:38
Здоровье

Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru вчера в 12:30
Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына

18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Актуальные Новости 04:06
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

Украина готова к отопительному сезону в случае отсутствия транзита российского газа, заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.
РБК вчера в 18:56
Общество

Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Дни.ру 04:29
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Армия и оружие

НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
RT на русском 05:27
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Вести.Ru 01:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Футбол

В сборной России введена система штрафов

В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
ГЛАС.RU 03:40
Общество

Тюменка, уволенная после голых фото в Playboy, продала квартиру из-за долгов

Новости Тюмени 72.ru 03:25
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости 17 ноября в 16:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное