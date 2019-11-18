Экономика
РБКБанки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).
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Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Происшествия
Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли
Два человека погибли из-за столкновения автомобиля с одноэтажной постройкой на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
Происшествия
Главу УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Общество
Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой
Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском
Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Футбол
Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020
Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака
Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
Технологии
В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто
Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии
Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.