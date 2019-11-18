Экономика

РБКРБКБанки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

1 фото
Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

РБК13:17

НСФР направил в ЦБ и Росфинмониторинг рекомендации по итогам истории с Тинькофф Банком

Банки.ру09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Два человека погибли из-за столкновения автомобиля с одноэтажной постройкой на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.
Интерфакс 12:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Экономика

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
РИА Новости 13:40
Происшествия

Главу УВД на московском метро отправили в отставку

Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
ТАСС 12:33
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество

Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
Lenta.ru 12:29
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
RT на русском вчера в 22:42
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Lenta.ru 08:04
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Москва 24 вчера в 05:18
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Футбол

Уткин предсказал победу сборной России над украинцами на Евро-2020

Украинский комментатор Виктор Вацко посмеялся над проигрышем российских футболистов в матче с Бельгией.
Телеканал 360° 05:01
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости 11:42
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.
РБК 12:26
Политика

Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления в Сети

Gazeta.SPb 03:01
Технологии

В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто

Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.
Astera 05:26
Общество

РЖД проверят данные о взломе информационной системы поездов «Сапсан»

РБК 10:02
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 08:45
Политика

Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии

Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Expert.ru 06:59
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное