Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".

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Экономика Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

Происшествия Главу УВД на московском метро отправили в отставку Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.

Общество Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии 23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.

Происшествия Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.

Политика Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.