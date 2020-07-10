Экономика
ВедомостиБанки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку
При ключевой ставке ЦБ в 5,5% банкам компенсировали 2 процентных пункта (п.п), после снижения ставки ЦБ до 4,5 % размер субсидии уменьшился до 1 п.п. Средняя ставка в мае, по данным Центробанка, составила 7,4%. В письме также говорится о необходимости продлить срок действия программы льготного ипотечного кредитования до конца 2020 г.
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с чего всё началось
Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК). Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа.РБКвчера в 22:00
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Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку из-за снижения ключевой ставки
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