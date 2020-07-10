Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК). Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа.

с чего всё началось

При ключевой ставке ЦБ в 5,5% банкам компенсировали 2 процентных пункта (п.п), после снижения ставки ЦБ до 4,5 % размер субсидии уменьшился до 1 п.п. Средняя ставка в мае, по данным Центробанка, составила 7,4%. В письме также говорится о необходимости продлить срок действия программы льготного ипотечного кредитования до конца 2020 г.

Общество В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. 761

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 105

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,2K

Финансы Российский рынок акций снизился 3-й день подряд на фоне упавшей нефти Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга снизился третий день подряд по индексу Мосбиржи на фоне негативной динамики рынка нефти.

Происшествия Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. 679

Здоровье Главные новости к утру 10 июля Общее число умерших по статистике оперативного штаба достигло 4087.

Политика Кандидат в президенты США Джо Байден преклонил колено Кандидат от демократической партии на выборах в США Джо Байден проявил солидарность с протестующими против расизма. 7

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 611

Политика Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись. 468

Финансы Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 9 июля Официальные курсы доллара и евро были обновлены Центробанком России в соответствии с ситуацией на текущих торгах фондовых бирж.

Армия и оружие Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выходит на испытания Фрегат «Маршал Шапошников» выйдет после модернизации на испытания в Японское море 10 июня 2020 года.

Кино Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.

Наука У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. 151