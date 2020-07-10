Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК). Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил факт отправки документа.

с чего всё началось

Финансовые организации написали письмо в Минфин с просьбой пересмотреть условия сотрудничества: увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, и продлить срок предоставления займов.

Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

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