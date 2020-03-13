Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Напомним, ЦБ считает, что рост доступности ипотеки может привести к снижению доступности жилья для населения. В Сбербанке подсчитали, что при продолжительном снижении средней ставки по ипотеке и удлинении сроков кредитования средний платеж по кредиту за два последних года вырос более чем на 10%.
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Российские банки повышают ставки по выданной ипотеке

URA.Ru02:45

Из-за обвала рубля екатеринбургские банки стали повышать ставки по ипотеке

Екатеринбург Онлайнвчера в 03:49

В Екатеринбурге банки повышают ставки по ипотеке из-за обвала курса рубля

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Коммерсантъ02:07

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Ведомости01:09

Банки Екатеринбурга повышают ставки по ипотеке из-за курса рубля

УралПолит.Ruвчера в 07:56

Екатеринбургские банки повышают ставки по ипотеке

СРБвчера в 08:58
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Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся.
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Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Олигарх был схвачен год назад, после того как стало известно о его попытках передать крупную сумму за возвращение под его контроль крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай».
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Почему в США заявили о нехватке стратегических бомбардировщиков

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Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

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Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
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На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
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Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском вчера в 15:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

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Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 1266 человек

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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
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Обнаружено первое большое изменение в геноме коронавируса

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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

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Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Турнир Bellator 241 отложен из-за коронавируса

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Названы тяжелые последствия коронавируса

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Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
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