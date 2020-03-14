Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк. Как передает газета «Ведомости», готовятся повышать ставки Абсолют-банк и Райффайзенбанк, другие банки намерены корректировать условия в зависимости от экономической ситуации.
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с чего всё началось

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.
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Российские банки повышают ставки по выданной ипотеке

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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Коммерсантъ02:07

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Ведомости01:09

Крупные российские банки повышают ставки по ипотеке на фоне снижения рубля

Эхо Москвы05:00

СМИ: банки начали повышать ставки по ипотеке из-за обвала рубля

Московский Комсомолец04:28
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