Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк. Как передает газета «Ведомости», готовятся повышать ставки Абсолют-банк и Райффайзенбанк, другие банки намерены корректировать условия в зависимости от экономической ситуации.
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с чего всё началось

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.
Ведомости01:09

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Ставки по ипотеке в России начали расти

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СМИ: банки начали повышать ставки по ипотеке из-за обвала рубля

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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

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Ведомости01:09

Крупные российские банки повышают ставки по ипотеке на фоне снижения рубля

Эхо Москвы05:00
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
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Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

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Ельцин центр в Екатеринбурге закрывается с 16 марта из-за коронавируса

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