Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.

с чего всё началось

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк. Как передает газета «Ведомости», готовятся повышать ставки Абсолют-банк и Райффайзенбанк, другие банки намерены корректировать условия в зависимости от экономической ситуации.

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