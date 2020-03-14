Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.

с чего всё началось

Москва, 14 марта 2020, 17:19 — REGNUM В России крупные финансово-кредитные организации начали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля. Об этом 14 марта сообщают «Ведомости».

Банки начали поднимать ставки по ипотеке в России

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