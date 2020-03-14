Экономика

REGNUMREGNUMБанки начали поднимать ставки по ипотеке в России

Москва, 14 марта 2020, 17:19 — REGNUM В России крупные финансово-кредитные организации начали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля. Об этом 14 марта сообщают «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать553
с чего всё началось

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время, еще как минимум три заявили «Ведомостям», что пересматривают ставки.
Ведомости01:09

Подробнее о событии

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Коммерсантъ02:07

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

РИА Новости08:51

Крупные отечественные банки резко поднимают ставки по ипотеке

Эхо Москвы09:04

Ставки по ипотеке в России начали расти

Lenta.ru06:05

Российские банки повышают ставки по выданной ипотеке

URA.Ru02:45

Пересчитают. Банки решились поднять ставки по ипотеке

Радио Sputnik10:36

Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля

Ведомости01:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Совет Федерации утвердил решение регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации утвердил постановление об итогах рассмотрения парламентами субъектов РФ закона о поправках в Конституцию, следует из трансляции заседания парламентариев, которая ведется в YouTube Совфеда.
Rambler News Service 03:47
Биатлон

Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус

ProstoProSport 11:35
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:48
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, дожде, снеге и метели

МЧС по Москве сообщило, что вечером 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий.
РБК 09:55
Биатлон

Шипулин заявил, что Логинову нужна поддержка

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о состоянии Александра Логинова, на которого сейчас оказывается давление.
ProstoProSport 08:02
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Общество

В Москве вводится свободное посещение школ

В московских школах с 16 марта вводится свободное посещение занятий. Такое решение принял мэр Сергей Собянин.
ТВ Центр 03:24
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Общество

SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Коммерсантъ 07:19
Здоровье

Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии

Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Кузбасс 08:26
Музыка

Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению

Политическая Экспертиза 06:34
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество

В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение

В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение.
АиФ Санкт-Петербург 07:55
Армия и оружие

Самолеты Тихоокеанского флота 12 часов летели над двумя океанами

Известия 11:35
Армия и оружие

На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»

Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Деловое.ТВ 12 марта в 10:02
Общество

Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Кристина Кормилицына / "Известия" Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Политика

Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Lenta.ru 07:58
Футбол

Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник

В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).
Российская газета 11:43
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета 11:03
Автоспорт

«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме

Piter.tv вчера в 09:04
Общество

Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
VSE42.RU вчера в 05:50
Космос

Запуск новой партии интернет-спутников SpaceX отложен

Отложен запуск на орбиту очередной партии из 60 микроспутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Росбалт 04:35
Происшествия

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

РБК 08:16
Экономика

Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти.
Газета.Ru 05:22
Происшествия

40 лет назад под Варшавой рухнул Ил-62, летевший из Нью-Йорка

14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
Газета.Ru 11:50
Политика

Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 10:23
Происшествия

Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
REGNUM 00:55
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Футбол

Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осуждённым за хулиганство.
RT на русском вчера в 07:03
Общество

Комик Долгополов решил вернуться в Россию

Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное