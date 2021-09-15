Российские банки в августе увеличили средний лимит по дебетовым картам с овердрафтом — сумму, которую можно потратить, если закончились собственные средства на счете, пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».В источнике
Резкое сокращение одобрений и лимитов овердрафта наблюдалось весной 2020 года, на пике первой волны пандемии коронавируса в России. По данным БКИ «Эквифакс», на 1 августа на российском рынке обращалось около 600 тыс. карт с овердрафтом с совокупным лимитом 12,4 млрд руб.
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