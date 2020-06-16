Общество

КомпанияКомпанияБанки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Сбербанк может упросить доступ к СБП в своем мобильном приложении

ТАСС07:03

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Forbes05:27

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Банки.ру03:23

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости05:08

Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
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В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков

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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Газета.Ru 03:07
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Общество

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал на фоне протестов в США около 4,35 миллиона долларов.
Дождь 06:48
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В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы

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Авто

Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
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Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
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Фигурное катание

Стало известно о беременности Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Политика

Глава ФСБ заявил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе.
Коммерсантъ 08:33
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Общество

Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter

3DNews 07:51
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
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Здоровье

Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей

Силами прокуроров удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом, сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
РИА Новости 07:05
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Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

RT на русском 03:48
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Общество

Александр Лебедев запустит российскую версию газеты The Independent

Бизнесмен Александр Лебедев, владеющий британским изданием The Independent, принял решение выпуская русскоязычную версию этой газеты.
Московский Комсомолец 06:17
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Игры

На Amazon опубликовали цену и дату выхода PlayStation 5

Один из пользователей Reddit сделал скриншот на Amazon, где было опубликован объявление с датой выхода и стоимостью PlayStation.
Деловое.ТВ 08:41
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
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Политика

Nord Stream 2 подала запрос властям Дании на поправки в разрешение на строительство

Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА).
ТАСС 08:59
Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
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Армия и оружие

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

Коммерсантъ вчера в 16:35
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Происшествия

Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 18:10
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Космос

Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс

Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru вчера в 04:32
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Общество

Судебное следствие по делу террористической организации «Сеть» в Петербурге завершено

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге завершил судебное следствие по делу террористической организации "Сеть" в отношении его предполагаемых участников Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:13
Кино

Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»

Премьера запланирована на 6 августа. На YouTube появился трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо.
Piter.tv 08:07
Общество

В США впервые за 17 лет назначили смертную казнь на федеральном уровне

В ближайшие два месяца в США впервые за последние 17 лет состоится смертная казнь, назначенная на федеральном уровне.
ИжевскИнфо.РУ 03:38
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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