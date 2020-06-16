Общество
КомпанияБанки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП
Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.
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с чего всё началось
Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
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Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
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В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за перестрелки в Ингушетии
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В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
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«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
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Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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В Севастополе пройдёт первая репетиция парада Победы
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.
ForPost 05:31
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Происшествия
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ТАСС вчера в 22:29
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
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Вести.Ru 08:30
Футбол
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Бывший футболист "Анжи", а ныне полузащитник "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
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«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
CarsWeek.ru 04:07
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
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Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
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Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус
За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
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Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова
Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие.
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Напомним, что официальный день голосования по поправкам Конституции РФ состоится 1 июля.
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В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
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Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
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Коммерсантъ вчера в 16:35
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США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
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