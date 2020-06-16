Общество

КомпанияКомпанияБанки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Сбербанк может упросить доступ к СБП в своем мобильном приложении

ТАСС07:03

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Forbes05:27

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Банки.ру03:23

Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости05:08

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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Экономика

Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму

Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Политика

Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия вчера в 03:08
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Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
66
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за перестрелки в Ингушетии

Инцидент произошёл из-за конфликта на бытовой почве между двумя местными жителями.
Говорит Москва 09:19
Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM вчера в 13:30
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
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Армия и оружие

В Севастополе пройдёт первая репетиция парада Победы

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.
ForPost 05:31
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Происшествия

Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку

ТАСС вчера в 22:29
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» приглашает Виллиана

Бывший футболист "Анжи", а ныне полузащитник "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 06:47
Авто

«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

CarsWeek.ru 04:07
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

Российская газета 04:05
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
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Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
1
Здоровье

Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус

За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Происшествия

Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова

Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие.
Expert.ru 01:28
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Общество

Конституцию с поправками начали продавать в магазинах

Напомним, что официальный день голосования по поправкам Конституции РФ состоится 1 июля.
Live24 07:34
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
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Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
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Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
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