Общество

КомпанияКомпанияБанки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Сбербанк может упросить доступ к СБП в своем мобильном приложении

ТАСС07:03

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости05:08

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

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Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Forbes05:27

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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