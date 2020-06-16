Общество
ВедомостиБанки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка
После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
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Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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Общество
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В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Общество
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"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
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В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками
В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
Политика
Трамп подтвердил информацию о сокращении американских войск в Германии
Президент Трамп заявил, что сейчас в Германии находится около 50 тысяч американских военных, их число будет сокращено наполовину, то есть, на 25 тысяч.
ИА REX 06:23
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
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Футбол
Гвардиола признался, что «Манчестер Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дня
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от возобновления сезона Английской Премьер-Лиги.
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Общество
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Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Общество
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Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
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Авто
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Объемы продаж на российском рынке подержанных авто в мае 2020 года упали до 305 тысяч единиц.
Новые автомобили 12:22
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне
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Интерфакс вчера в 15:29
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
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ТАСС 14 июня в 08:00
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
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Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
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Происшествия
Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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