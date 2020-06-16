Общество
ВедомостиБанки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка
После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
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Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обозначил главную цель команды на текущий сезон.
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Парад Победы в Симферополе отменили
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В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
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Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
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В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
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РИА Новости 05:59
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
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Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
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Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Футбол
«Ньюкасл» может купить Иммобиле за 135 миллионов евро
Иммобиле хорошо проявил себя в текущем сезоне, и в 26 матчах чемпионата Италии забил 27 голов.
ГЛАС.RU 05:10
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами
Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
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Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Стоимость одного тура в Крым может составлять от 37 до 60 тысяч рублей. Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян.
Piter.tv 05:40
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
Энергетика
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 13 июня
Наибольшее число новых заболевших за сутки отмечено в Туле (+34), Ефремовском (+7) и Узловском (+7) районах, в Новомосковске (+6). Открываются по клику Напомним, что в Тульской области разработали интерактивную карту.
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Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
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РИА Новости вчера в 13:33
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Уральские учёные создают программу защиты от будущих пандемий
Рабочую группу для работы над программой возглавила ректор УГМУ Ольга Ковтун.
Уральский меридиан 04:18
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
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Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
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Политика
Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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