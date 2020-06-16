Общество

ВедомостиВедомостиБанки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Forbes05:27

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости05:08

РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

ТАСС01:35

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Банки.ру03:23

Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами

Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
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Политика

Комитет ГД одобрил проект президента о воспитании в школах

Комитет Госдумы по образованию и науке одобрил к принятию в первом чтении президентский законопроект о воспитании в школах.
Российская газета 04:40
Футбол

Сегодня «Бавария» приедет в гости к «Вердеру»

В матче первого круга «Бавария» разгромила «Вердер» со счётом: 6:1. Отметим, что мюнхенцы одержали в чемпионате Германии уже десять побед подряд и находятся в фантастической форме.
ГЛАС.RU вчера в 21:26
Здоровье

Заболеваемость пневмонией в Самарской области выросла на 24%

Число зарегистрированных случаев пневмонии в Самарской области с начала текущего года увеличилось на 24%.
Коммерсантъ Самара 02:32
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за информацией, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями и есть ли символизм в том, что это событие произошло в День России 12 июня.
РИА Новости 05:50
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Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Политика

Песков исключил сомнения в соблюдении мер безопасности на голосовании

На всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон будут приняты все необходимые меры безопасности, забота о здоровье его участников остается в приоритете.
РБК 05:57
Общество

Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков

Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
2,1K
Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
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Происшествия

Граждане Азербайджана устроили бунт в палаточном лагере в Дагестане

Граждане Азербайджана из временного лагеря в Дагестане напали на четырех полицейских и разбили машины.
BFM.ru 00:04
843
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
15
Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
41
Армия и оружие

В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

В России ведется разработка новой версии зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», которая сможет передвигаться по воде.
Военное дело вчера в 01:53
6
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Происшествия

Сафронов возмутился отказом звезд хоронить Трушкина

Экспресс газета вчера в 11:24
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Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
2
Наука

Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
ToDay News Ufa вчера в 02:12
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Кино

Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»

Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания вчера в 11:03
Музыка

Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате

Говорит Москва 05:30
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове

Кремль следит за обстановкой на полуострове и выражает обеспокоенность происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
iReactor 05:50
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
1,9K
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

В Купчино обеспокоены качеством благоустройства парка Героев-Пожарных

В апреле газоны парка засыпали торфом, а чуть позже из земли показался борщевик. Кроме того, вредят парку и сами жители Купчино.
Piter.tv 05:15
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Футбол

«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро

Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:45
Общество

С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты

Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
Интересная Россия 14 июня в 22:03
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Здоровье

158 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

На 16 июня в Ростовской области коронавирус COVID-19 подтвержден у 7799. Показатель заболевших — 186 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:51
1,2K
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
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