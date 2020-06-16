Общество
ВедомостиБанки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка
После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
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с чего всё началось
Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
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Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
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