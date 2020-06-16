Общество
ВедомостиБанки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка
После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
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Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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