Общество

ВедомостиВедомостиБанки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Сбербанк может упросить доступ к СБП в своем мобильном приложении

ТАСС07:03

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости05:08

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Банки.ру03:23

Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Forbes05:27
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Известия 06:47
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Общество

Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере

Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
2,2K
Общество

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал на фоне протестов в США около 4,35 миллиона долларов.
Дождь 06:48
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
4,3K
Общество

На Ямале к осени построят инфекционные центры для лечения коронавируса

Инфекционные центры для лечения пациентов с коронавирусом построят в двух городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - в Салехарде и Новом Уренгое - по решению губернатора региона Дмитрия Артюхова.
ТАСС 06:06
Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 04:32
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
2K
Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
227
Происшествия

Трассу М5 «Урал» под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами

Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин.
ТАСС 07:26
Общество

Части работающих пенсионеров с 1 июля повысят пенсии

Ряду категорий работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года повысят пенсии.
Вести Подмосковья вчера в 02:36
2,1K
Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате.
Вести.Ru 07:25
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Политика

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
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Футбол

«Тоттенхэм» вновь рассмотрит вариант с приобретением Дзюбы

Отмечается, что «шпоры» рассматривают варианты с подписанием Дзюбы и защитника «ПСЖ» Тома Менье.
ODDS.ru 03:44
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple

Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия онлайн-магазина App Store и платёжной системы Apple Pay нормам Евросоюза, говорится в ЕК.
Rambler News Service 06:57
Общество

Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
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Политика

Помпео: Уилан должен быть немедленно освобожден

Мосгорсуд признал Пола Уилана виновнымв шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
МонаВиста вчера в 10:01
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Политика

МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
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