Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).

с чего всё началось

С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в пятницу увеличилось с 47 до 55, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.

Игры Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.

Армия и оружие Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке За 4 часа российская военная полиция преодолела порядка 150 километров вдоль сирийско-турецкой границы Военнослужащие России и Турции провели новое совместное патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Политика Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».

Шоу-бизнес Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Происшествия В Саратове оцеплено здание у правительства области На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.

Происшествия В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.