Коронавирус
РБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБКвчера в 17:00
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Сообщается, что модернизированный беспилотный летательный аппарат сможет самостоятельно наносить удары.
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
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«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
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В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
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Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн
Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
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Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона
Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
Армия и оружие
Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке
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Политика
Песков рассказал о саммите лидеров G20 в онлайн-режиме
Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит "двадцатки" в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся весьма подробный обмен мнениями, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда
В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне в город прибыл самолет с туристами из Таиланда.
Шоу-бизнес
Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны
В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Экономика
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Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Шоу-бизнес
Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Происшествия
В Саратове оцеплено здание у правительства области
На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Общество
«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU
Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общество
Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.