Коронавирус

РБКРБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБКвчера в 17:00

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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

РБКвчера в 17:00

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