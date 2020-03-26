Коронавирус

РБКРБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБКвчера в 17:00

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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

РБКвчера в 17:00

Недвижимость и валюта: куда перетекут вклады

REGNUM06:20

Введение налога на проценты по вкладам привело к оттоку средств из банков, которые просят ЦБ вмешаться в ситуацию

Эхо Москвы07:10

Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

ТАСС03:50

Граждане России начали спешно снимать деньги с банковских вкладов

РИА Новости03:48

Финансистов огорчили идеи Путина по поддержке экономики

Lenta.ru25 марта в 22:24

АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

Вести.Ru04:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

Парфенчиков потребовал закрыть все магазины и рестораны в Карелии

До 5 апреля 2020 года глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал закрывать на территории республики все торговые организации, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправочных станций.
Карелинформ 06:49
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

REGNUM 01:40
Общество

США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Чемпионат вчера в 18:57
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Здоровье

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Мордовии

Все контактные люди выявлены и взяты под медицинское наблюдение.
Интерфакс - Россия 06:30
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
Общество

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец 04:35
Общество

Более тысячи россиян заразились коронавирусом

1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Lenta.ru 05:00
Транспорт

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

МВД рекомендовало сотрудникам не наказывать автовладельцев за нарушение сроков регистрации транспортных средств.
Радио Маяк вчера в 06:25
Общество

В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса

В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
МонаВиста вчера в 03:35
Авто

Nissan привезёт в Россию кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня 25 марта в 10:27
Политика

Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.
Вести.Ru 05:08
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Энергетика

МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%

ПРАЙМ вчера в 14:11
Общество

В Тульской области закрывают торговые центры и рестораны

С 28 марта по 5 апреля в регионе закрывают предприятия и организации с массовым посещением людей.
Тульская пресса 08:12
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

В комментариях к материалу возмущенные швейцарцы отметили, что Евросоюз никак не помог нуждающейся сейчас Италии.
РИА Новости 07:32
Политика

Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для «Силы Сибири-2»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Газпрома" о переходе к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Российская газета 07:23
Политика

Путин обозначил время победы России над коронавирусом

В среду, 25 марта, Владимир Путин выступил с обращением к российским граждан в связи с обстановкой на фоне коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не сможет приехать на ее похороны из-за карантина

Сообщается, что после своей смерти Инна Макарова оставила приличное наследство, которое, скорее всего, достанется ее 70-летней дочери Наталье.
RuNews24.ru 07:19
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

«Каникулы» относительно строгого режима

Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Смоленская правда 03:22
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