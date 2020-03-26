Коронавирус
РБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
С 27 марта банк "Восточный" поднял ставку по продукту "Накопительный счет" сразу на 1 п. п. — до 7% годовых, он сообщил об этом на своем сайте. В тот же день банк "ДОМ.РФ" улучшил условия по акционному вкладу "Сезонный".
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
Парфенчиков потребовал закрыть все магазины и рестораны в Карелии
До 5 апреля 2020 года глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал закрывать на территории республики все торговые организации, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправочных станций.
Общество
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Политика
Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
Общество
США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Общество
«Победа» приостановила все полеты
Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Здоровье
Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Мордовии
Все контактные люди выявлены и взяты под медицинское наблюдение.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Общество
Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2
Общество
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Транспорт
Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
МВД рекомендовало сотрудникам не наказывать автовладельцев за нарушение сроков регистрации транспортных средств.
Общество
В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса
В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
Авто
Nissan привезёт в Россию кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Политика
Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ
Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Энергетика
МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%
Общество
В Тульской области закрывают торговые центры и рестораны
С 28 марта по 5 апреля в регионе закрывают предприятия и организации с массовым посещением людей.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
В комментариях к материалу возмущенные швейцарцы отметили, что Евросоюз никак не помог нуждающейся сейчас Италии.
Политика
Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для «Силы Сибири-2»
Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Газпрома" о переходе к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Политика
Путин обозначил время победы России над коронавирусом
В среду, 25 марта, Владимир Путин выступил с обращением к российским граждан в связи с обстановкой на фоне коронавируса.
Шоу-бизнес
Внук Инны Макаровой не сможет приехать на ее похороны из-за карантина
Сообщается, что после своей смерти Инна Макарова оставила приличное наследство, которое, скорее всего, достанется ее 70-летней дочери Наталье.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
«Каникулы» относительно строгого режима
Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).