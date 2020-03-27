Экономика

РБКРБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 марта 2020 года в России было открыто 594 млн счетов, в том числе вкладов, физлиц и индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
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