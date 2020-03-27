Экономика
РБКБанки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 марта 2020 года в России было открыто 594 млн счетов, в том числе вкладов, физлиц и индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).РБК26 марта в 17:00
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АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки
Вести.Ru27 марта в 04:24
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Общество
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Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.
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Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
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Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В Якутии возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми
В Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух детей, сообщает следственное управление СК РФ республики.
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Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Футбол
Сборная Украины разгромила Россию в матче ЧЕ по FIFA 20
Сборная Украины разгромила Россию в матче FIFA 20 по киберфутболу (6:1).
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Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
Общество
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Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
Общество
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Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.