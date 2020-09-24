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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП

В Национальной системе платежных карт, которая является операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП), пообещали начать пилотирование процедуры оспаривания трансакций при оплате товаров и услуг, сообщает РБК.В источнике
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