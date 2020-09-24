Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП
В Национальной системе платежных карт, которая является операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП), пообещали начать пилотирование процедуры оспаривания трансакций при оплате товаров и услуг, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ
В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
РБК23:00
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