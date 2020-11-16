По данным Центробанка, общий объем операций без согласия клиентов в первой половине текущего года составил примерно 4 млрд руб. За весь 2019 год со счетов россиян украли 6,5 млрд руб. Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета.

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