Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки. Регулятор также выступил за обязательное страхование жизни и здоровья ипотечных клиентов.

с чего всё началось

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.

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