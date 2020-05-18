Экономика
РБКБанки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке 27 апреля. Ключевое изменение, которое предлагает регулятор, — освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. ЦБ считает, что это повысит прозрачность сделок и повысит доступность ипотеки.
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Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Культура
«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»
Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
ТАСС 11:03
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест на территории Дагестана.
Деловое.ТВ 13:36
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Происшествия
Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование
Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование.
Ведомости 17:03
Финансы
Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США
Россия сократила вложения в государственные облигации США более чем в три раза.
BFM.ru 16 мая в 04:22
Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета 17:53
Общество
Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
Общество
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.
РИА Новости 16:59
Футбол
Владелец «Удинезе» о возобновлении Бундеслиги: «Хуже начать было невозможно, но они преподносят это как успех»
Владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо раскритиковал Бундеслигу за решение возобновить сезон в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru 16:41
Общество
Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%
ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане
Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
Известия 01:31
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время 07:05
Политика
В Кремле заявили об отсутствии даты голосования по Конституции
В случае успешного голосования президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Новые Ведомости 03:56
Происшествия
Депутат Заксобрания скончался от коронавируса в Чите
Депутат забайкальского Заксобрания, коммунист Евгений Кузнецов 17 мая скончался в Чите.
Московский Комсомолец Чита 01:50
Здоровье
ВОЗ: вторая волна коронавируса может застать россиян врасплох
Коронавирус никуда не уйдет, в скором времени возможен второй всплеск заболеваемости.
URA.Ru 19:53
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства
Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51