Экономика
ИзвестияФинорганизации выразили опасения насчет концепции страхования ипотеки
Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком. Такие отзывы они направили в ответ на опрос Ассоциации банков «Россия». В организации «Известиям» подтвердили, что получили предложения участников рынка.
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Общество
В курганский аэропорт прибыл спецрейс с вахтовиками из Якутии
Zauralonline.ru 01:28
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Шоу-бизнес
Обнаженная Хайди Клум похвасталась своей фигурой в 46 лет
Немецкая актриса и супермодель Хайди Клум поделилась серией пикантных фотографий с прошедших выходных, которые она весело провела со своим супругом.
Слово и Дело вчера в 12:39
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Происшествия
В Челябинске отменили оправдательный приговор директору птицефабрики
Челябинск, 19 мая 2020, 07:12 — REGNUM В Челябинске отменён оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия.
REGNUM 00:12
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
Энергетика
Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
Авто
В России дебютировала новая «ГАЗель»
Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
Здоровье
В Челябинской области от ковидной пневмонии умерли ещё два человека
REGNUM 17 мая в 04:26
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного отца
Rambler News Service вчера в 15:41
Общество
ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Общество
В Нидерландах по «делу ЮКОСа» арестованы российские бренды водки
Права на известные российские водочные бренды, «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкс были арестованы в Нидерландах по требованию бывших акционеров ЮКОСа, сообщает в понедельник агентство Reuters.
РАПСИ вчера в 08:21
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
Общество
«Газпром» приступил к разработке проекта «Сила Сибири — 2»
BFM.ru вчера в 11:20
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.
Российская газета 01:51
Политика
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 вчера в 05:38
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
Здоровье
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56