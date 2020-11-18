АБР считает, что ее предложения помогут возвращать клиентам 15–30 процентов от похищенных денег.В пояснительной записке к предложенным АБР поправкам говорится, что мошенники снимают деньги со счета в течение первого часа после перевода в 50 процентах случаев и в течение двух-трех часов в 47 процентах.

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