Банки предложили блокировать карты на 25 дней после жалоб клиентов на мошенничество
АБР считает, что ее предложения помогут возвращать клиентам 15–30 процентов от похищенных денег.В пояснительной записке к предложенным АБР поправкам говорится, что мошенники снимают деньги со счета в течение первого часа после перевода в 50 процентах случаев и в течение двух-трех часов в 47 процентах.В источнике
С чего всё началось
Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней
Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
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