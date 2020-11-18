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Банки предложили блокировать карты на 25 дней после жалоб клиентов на мошенничество

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ПРАЙМ
Накануне.Ru
ТИА
Sibnet Новости
АБР считает, что ее предложения помогут возвращать клиентам 15–30 процентов от похищенных денег.В пояснительной записке к предложенным АБР поправкам говорится, что мошенники снимают деньги со счета в течение первого часа после перевода в 50 процентах случаев и в течение двух-трех часов в 47 процентах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
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Московский Комсомолец

Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет

Московский Комсомолец23:34
ПРАЙМ

Эксперт раскритиковал идею блокировки на 25 дней сомнительных переводов

ПРАЙМ03:16
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Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

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Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

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Банковские карты и переводы россиян под угрозой. Экономист рассказал об опасной идее банков

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Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

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Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

РБК22:00

В ГД внесли проект, запрещающий физлицам-иноагентам занимать госдолжности

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее заявил РИА Новости, что физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост.
В ГД внесли проект, запрещающий физлицам-иноагентам занимать госдолжности
РИА Новости04:35

В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве воспитателя детского сада

По версии следствия, в селе Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября 2020 года 49-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришел в детский сад, в котором работала воспитателем его бывшая супруга, и в порыве ревности ударил ее несколько раз холодным оружием.
REGNUM01:03

СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило о том, что сотрудники СК задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина.
Российская газета03:46

СКР заочно предъявил обвинение террористам, сбившим Су-25 над Сирией

По данным следствия, 3 февраля 2018 года над Сирией был сбит самолёт Су-25СМ, которым управлял заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майор Роман Филипов.
REGNUM05:17

Троценко призвал авиаотрасль готовиться к «шторму» до середины 2022 года

Владелец «Новапорта» (крупнейший аэропортовый холдинг в России, объединяет 16 аэропортов) Роман Троценко прогнозирует, что в 2020 году авиаперевозки сократятся на 42% по сравнению с рекордным 2019 годом (128,1 млн человек), до 67-68 млн пассажиров, причем в 2021 году снижение продолжится — до 65 млн пассажиров.
РБК05:17