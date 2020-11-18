Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Snob.ru
Snob.ru

Банки предложили блокировать карты на 25 дней после жалоб клиентов на мошенничество

Комсомольская правда
РБК
Вечерняя Москва
SM News
Плюс один +1
RT на русском
Shraibikus News
Ридус
Peterburg2.ru
Новая Бурятия
Москва FM
TatCenter
URA.Ru
Вести Подмосковья
Уралинформбюро
ФАН
Экономика сегодня
Аргументы и Факты
Avoka.do
Новые Известия
Planet Today
Наша версия
Народные новости
Уральский рабочий
Gorodche.ru
Общественная служба новостей
ПРАЙМ
Ruposters.ru
Накануне.Ru
ТИА
АБР считает, что ее предложения помогут возвращать клиентам 15–30 процентов от похищенных денег.В пояснительной записке к предложенным АБР поправкам говорится, что мошенники снимают деньги со счета в течение первого часа после перевода в 50 процентах случаев и в течение двух-трех часов в 47 процентах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Эксперт раскритиковал идею блокировать карты при подозрительных переводах

Телеканал 360°05:45
URA.Ru

Банковские карты и переводы россиян под угрозой. Экономист рассказал об опасной идее банков

URA.Ru03:48
Говорит Москва

Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

Говорит Москва22:56
RT на русском

Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

RT на русском01:19
Коммерсантъ

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Коммерсантъ23:40
ПРАЙМ

Эксперт раскритиковал идею блокировки на 25 дней сомнительных переводов

ПРАЙМ03:16
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

РБК22:00

Обвиненный в хищениях Мень остается аудитором Счетной палаты

Ранее в среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона.
Обвиненный в хищениях Мень остается аудитором Счетной палаты
РИА Новости06:12

Госдума ввела штрафы за призывы к отчуждению территорий России

Госдума в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые.
Госдума ввела штрафы за призывы к отчуждению территорий России
ТАСС05:02

Голикова заявила о напряженной ситуации с коечным фондом в ряде регионов

"Ряд изменений, которые опубликованы в санитарных правилах. позволят разгрузить коечный фонд, ситуация с которым по-прежнему продолжает оставаться в ряде регионов напряженной", - сказала Голикова на совещании президента России с членами правительства.
РИА Новости06:35

Шипулин помог Глазыриной найти деньги на адвокатов для защиты интересов в допинговом деле

Глава Федерации биатлона Свердловской области, чемпион мира Антон Шипулин помог Екатерине Глазыриной найти средства на адвокатов, которые будут представлять ее интересы во время разбирательства по делу о возможном нарушении биатлонисткой антидопинговых правил.
ТАСС Спорт05:07

Юбилей народного артиста СССР Мурада Кажлаева в Дагестане отметят телевизионным фестивалем

В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с коронавирусной инфекцией композитор предложил провести мероприятие в онлайн-режиме.⠀ В ходе обсуждения было озвучено, что в юбилей артиста в республике состоится масштабный телевизионный фестиваль.
Миннац Республики Дагестан02:18

Институт ядерной физики СО РАН стал единственным производителем оборудования для СКИФ

Подписан первый договор, который позволит сегодня фактически в полном объеме начать работу по производству ускорительного оборудования Центра коллективного пользования "СКИФ".
Глас Народа06:11

Супруга арестованного мэра Томска Ивана Кляйна выбросила в окно 1,3 млрд рублей в подушке

Супруга Кляйна решила избавиться от улик 13 ноября утром в то время, пока оперативники и следователи пытались попасть к нейв квартиру с целью проведения обыска, и звонили в дверь.
МонаВиста16 ноября в 13:33

Следствие прекратило дело против экс-банкира Глеба Фетисова

Следствие прекратило уголовное дело против экс-сенатора Глеба Фетисова, обвиняемого в выводе средств из "Моего банка", совладельцем которого он был, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
РИА Новости06:01

Глава Волгодонска задержан по делу о хищении 16 млн рублей

Напомним, ранее ФАН сообщал, что, по версии следствия, Мельников в 2017 году распорядился, чтобы директор департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписал акты приемки работ по ремонту дорог, хотя фактически они выполнены не были, но при этом их полностью оплатили в размере 16 млн рублей.
ФАН15 ноября в 15:01