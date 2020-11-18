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Shraibikus News
Shraibikus News

Подозрительные переводы с карт россиян предложили блокировать на 25 дней

Специалисты по финансовой безопасности заявили о намерении Ассоциации банков России блокировать переводы с банковской карты, если получатель вызывает подозрения.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Коммерсантъ23:40
ПРАЙМ

Эксперт раскритиковал идею блокировки на 25 дней сомнительных переводов

ПРАЙМ03:16
RT на русском

Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

RT на русском01:19
Телеканал 360°

Блокировку подозрительных переводов по карте поддержали в Госдуме

Телеканал 360°08:52
Московский Комсомолец

Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет

Московский Комсомолец23:34
Говорит Москва

Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

Говорит Москва22:56
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

РБК22:00

«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео

Из источника пришла информация, что Питерский клуб хочет нормализовать обстановку в команде, и по этому планирует сделать трансфер игрока своей команды и сборной России, хотя осознают, что цена не будет настолько высокой, как до скандала.
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
FBM.ruвчера в 16:35

Гендиректор «Краснодара» оштрафован на 100 тысяч за критику арбитров матча со «Спартаком»

Комитет РФС по этике наказал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига за высказывание в адрес судей после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3). «Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей», – сказал глава комитета Семен Андреев.
Бомбардир.ру08:27

Ученые оценили способность черноплодной рябины снижать активность коронавируса

Ранее в СМИ были опубликованы статьи специалистов Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма в Германии, в которых говорилось, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97%, а зеленому чаю и соку граната — на 80%.
Вести Татарстан07:17