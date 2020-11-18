«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео

Из источника пришла информация, что Питерский клуб хочет нормализовать обстановку в команде, и по этому планирует сделать трансфер игрока своей команды и сборной России, хотя осознают, что цена не будет настолько высокой, как до скандала.