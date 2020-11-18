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Банки предложили блокировать карты на 25 дней после жалоб клиентов на мошенничество

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ФедералПресс
АБР считает, что ее предложения помогут возвращать клиентам 15–30 процентов от похищенных денег.В пояснительной записке к предложенным АБР поправкам говорится, что мошенники снимают деньги со счета в течение первого часа после перевода в 50 процентах случаев и в течение двух-трех часов в 47 процентах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
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Московский Комсомолец

Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет

Московский Комсомолец23:34
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Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

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Эхо Москвы

Ассоциация банков России предлагает блокировать расходы по карте клиентов на 25 дней при подозрении о мошенничестве

Эхо Москвы00:38
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Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

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Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

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РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

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