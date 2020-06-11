Экономика
АБНБанки предложили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Согласно действующему законодательству банк может остановить сомнительный перевод, но обязан возобновить операцию, если в течение двух рабочих дней связаться с клиентом не удалось. Предлагается убрать эту норму из закона «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК11 июня в 00:00
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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян
Национальная служба новостей11 июня в 14:49
Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов
Газета.Ru11 июня в 02:35
Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента
Коммерсантъ11 июня в 02:58
Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне
Московский Комсомолец11 июня в 10:42
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Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
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