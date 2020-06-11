Экономика

АБНАБНБанки предложили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Согласно действующему законодательству банк может остановить сомнительный перевод, но обязан возобновить операцию, если в течение двух рабочих дней связаться с клиентом не удалось. Предлагается убрать эту норму из закона «О национальной платежной системе».
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с чего всё началось

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.
РБК11 июня в 00:00

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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

Национальная служба новостей11 июня в 14:49

Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Газета.Ru11 июня в 02:35

У держателей биткоинов опять проблемы. Все из-за новой инициативы банков

РБК11 июня в 06:51

Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Коммерсантъ11 июня в 02:58

Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне

Московский Комсомолец11 июня в 10:42

Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

ТАСС11 июня в 02:35

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Lenta.ru11 июня в 02:20
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Армия и оружие

Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
REGNUM вчера в 13:24
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 320 человек

За сутки в Свердловской области выявили 320 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 8826 зараженных COVID-19.
Вечерние Ведомости 12 июня в 03:48
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Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
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Общество

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
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Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
1,5K
Общество

В Иркутской области за сутки подтвердилось 127 случаев коронавируса

По информации регионального штаба Иркутской области на утро воскресенья, 14 июня, в регионе зарегистрировано 4249 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
ИркСиб вчера в 23:21
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Политика

Украине дали статус партнера расширенных возможностей НАТО

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что страна получила статус партнера НАТО по программе расширенных возможностей.
ИнфоСМИ 12 июня в 14:37
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Хоккей

Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА

Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:01
Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
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Футбол

«Арсенал» готовит трансферные «снаряды» на ближайшее лето

Список игроков, которые могут усилить «Арсенал» в летнее трансферное окно, назвало руководство команды, 13 июня сообщает SkySport.
ИА Красная Весна вчера в 07:42
Происшествия

В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции

Российская газета вчера в 17:24
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
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Кино

Актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу «Чужой»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться во франшизу "Чужой".
Piter.tv 12 июня в 15:55
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Общество

Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости 12 июня в 04:53
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 12 июня в 03:10
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Наука

В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 11 июня в 01:27
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

РБК вчера в 15:53
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости вчера в 03:12
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 12 июня в 06:09
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
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Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
12
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,1K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
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