Общество
РБКБанки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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с чего всё началось
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.РБКвчера в 23:00
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Общество
МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Футбол
Ледяхов: «Тренируя „Ахмат“, чувствовал мышиную возню за спиной»
Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов сообщил о причинах своей отставки из клуба осенью 2018 года.
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начали выпускать в России
Вспомним, что недавно в рамках показа обновленного Skoda Rapid сообщили стоимость на компактный кроссовер для России.
Политика
Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату
Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Культура
В Якутии госчиновников будут назначать по итогам открытого конкурса
В октябре по результатам открытого конкурсного отбора назначен руководитель Гостеатра оперы и балета, на очереди – вакантная должность директора Национального художественного музея Якутии.
Наука
Найдены останки древнего кита, который мог выходить на сушу
В Египте нашли останки древнего предка китов, который мог жить как в воде, так и на суше.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Армия и оружие
Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Общество
Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.