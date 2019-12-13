Общество

РБКРБКБанки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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с чего всё началось

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

РИА Новости01:24

Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

Piter.tv01:13

Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

Lenta.ru00:31

Банки придумали новый способ предотвращения мошеннических переводов — Daily Storm

Daily Storm00:53

Банки придумали новый способ борьбы с мошенниками

News.ru00:26

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (13.12)

Право.рувчера в 23:49

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

РБКвчера в 23:00
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Общество

МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора

В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка.
РБК вчера в 19:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Общество

Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Известия 11 декабря в 14:15
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости вчера в 13:31
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
RT на русском 11 декабря в 16:20
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 11 декабря в 07:51
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол

Ледяхов: «Тренируя „Ахмат“, чувствовал мышиную возню за спиной»

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов сообщил о причинах своей отставки из клуба осенью 2018 года.
Soccer.ru 01:18
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начали выпускать в России

Вспомним, что недавно в рамках показа обновленного Skoda Rapid сообщили стоимость на компактный кроссовер для России.
32CARS.ru вчера в 15:28
Политика

Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату

Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.
РБК вчера в 22:19
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК вчера в 05:00
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика

Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией

Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Российская газета вчера в 23:18
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия 11 декабря в 23:49
Культура

В Якутии госчиновников будут назначать по итогам открытого конкурса

В октябре по результатам открытого конкурсного отбора назначен руководитель Гостеатра оперы и балета, на очереди – вакантная должность директора Национального художественного музея Якутии.
ИА ЯСИА вчера в 21:50
Наука

Найдены останки древнего кита, который мог выходить на сушу

В Египте нашли останки древнего предка китов, который мог жить как в воде, так и на суше.
Planet Today вчера в 07:30
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Армия и оружие

Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
РБК вчера в 20:05
Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

REGNUM 01:28
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 декабря.
RT на русском вчера в 00:17
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия вчера в 14:08
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