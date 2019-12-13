Общество
Газета.RuБанки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами
В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю. Но с эффективностью новых мер согласны не все.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество
Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета
Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Политика
Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион
Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Госдума одобрила возврат курилок в аэропорты. Документ принят в третьем, окончательном чтении.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Происшествия
При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали и двое пропали без вести в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в доке Мурманска, сообщил источник "Ъ".
Политика
В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах
Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Здоровье
Доверия нет: более 40% россиян перепроверяют поставленный им диагноз
Не доверяют поставленному врачом диагнозу или перепроверяют назначения 41% россиян, следует из опроса ВЦИОМа.
Футбол
«Краснодар» вылетает из Лиги Европы
До 76-й минуты в матче оставалась нулевая ничья, а у российских болельщиков - надежда на удачный исход.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Общество
Дело Шеремета: силовики нагрянули с обыском в квартиру одиозного русофоба
Силовики провели обыск в квартире небезызвестного украинского шоумена-русофоба Антона Мухарского, также известного под псевдонимом Орест Лютый.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.