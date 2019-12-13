Общество

Газета.RuГазета.RuБанки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю. Но с эффективностью новых мер согласны не все.
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с чего всё началось

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
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