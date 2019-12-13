Общество
РБКБанки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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с чего всё началось
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.РБКвчера в 23:00
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Политика
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
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Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Интернет
«Яндекс» выступил в поддержку Nginx
Mail.ru Group также выступила в поддержку культуры открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Хоккей
Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»
Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Киберспорт
Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall
Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Футбол
ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА
Наблюдательный совет ВЭБа принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Судя по патентным фото, новый логотип Kia будет выполнен с использованием двух базовых цветов - красного и чёрного.
Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Футбол
«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов является основным претендентом на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае увольнения Миодрага Божовича.
Политика
Климкин предрек переход части Украины под власть России
Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра.
Авто
Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в следующем году
Нынешняя генерация Charger получила фейслифтинг в 2015 году, хотя с технической стороны – это авто 2011 года.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по транзиту газа
Предполагается, что ключевой темой переговоров будет продление контракта на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию после 2019 года, поскольку действующее в настоящий момент десятилетнее соглашение истекает уже в конце текущего месяца.
Спорт
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Наука
Мёртвых зон в океане гораздо больше, чем считали ученые
Ученые обнаружили доказательства того, что большая часть океана состоит из мертвых зон, изучив химические сигнатуры, оставленные анаэробными бактериями.
Общество
Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.