Экономика

Газета.RuГазета.RuБанки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Газета.Ru01:57

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Коммерсантъ00:23

Банки решили оценивать расходы клиентов по картам при выдаче кредитов

Forbes01:34

Банки раскрыли, как будут рассчитывать показатель долговой нагрузки

News.ru02:28

РБК: банки хотят рассчитывать показатель долговой нагрузки по данным о расходах граждан

ТАСС01:47

СМИ: российские банки хотят проверять заемщиков по их тратам

DP.RU00:09

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

РБКвчера в 23:00
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Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

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«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
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Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Свободная Пресса вчера в 08:09
Спорт

Песков заявил о продолжении работы с WADA

Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией.
News.ru 06:57
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Владимир Путин призвал единороссов «терзать и трясти чиновников»

В своем приветственном выступлении глава государства Владимир Путин подчеркнул, что представители "Единой России" должны "терзать и трясти чиновников" на местах, добиваясь от них принятия эффективных решений по различным вопросам.
Мурманский вестник 23 ноября в 12:36
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В Нижегородской области рассказали о состоянии отравившихся школьников

RT на русском 05:45
Здоровье

Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать

Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Ugpressa.ru 23 ноября в 22:52
Интернет

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Например, хакер может узнать IP-адрес пользователя.
Lenta.ru 07:25
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Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
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Вера Брежнева разводится с Меладзе

Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.
Вести Подмосковья 22 ноября в 11:03
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Общество

В Польше из университета исключена студентка, назвавшая украинку «животным»

Ректорат Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отстранил от учёбы студентку медицинского факультета, которая оскорбила в поезде украинку, а затем ещё и выложила видео на YouTube.
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Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Общество

Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber

Ранее TFL отзывал лицензию Uber в 2017 году. Сервис вызвал опасения по поводу безопасности пассажиров.
News.ru 06:51
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Космос

Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна

Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Машины и Механизмы вчера в 21:54
Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
Политика

Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина и Зеленского в Париже

Отдельной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандского формата» в Париже не планируется.
Lenta.ru 07:16
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Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме

Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
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Отсидевший за изнасилование Шурыгиной Семенов стал видеоблогером

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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Происшествия

В омской школе из окна выпала второклассница

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Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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«Крылья Советов» на выезде уступили ЦСКА

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