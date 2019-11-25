Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.

с чего всё началось

Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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