Экономика
Газета.RuБанки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Спорт
Песков заявил о продолжении работы с WADA
Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией.
Политика
Владимир Путин призвал единороссов «терзать и трясти чиновников»
В своем приветственном выступлении глава государства Владимир Путин подчеркнул, что представители "Единой России" должны "терзать и трясти чиновников" на местах, добиваясь от них принятия эффективных решений по различным вопросам.
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о состоянии отравившихся школьников
Здоровье
Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать
Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Интернет
Популярное приложение поставило под угрозу десятки миллионов пользователей
Например, хакер может узнать IP-адрес пользователя.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева разводится с Меладзе
Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Общество
В Польше из университета исключена студентка, назвавшая украинку «животным»
Ректорат Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отстранил от учёбы студентку медицинского факультета, которая оскорбила в поезде украинку, а затем ещё и выложила видео на YouTube.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Общество
Власти Лондона отказались продлить лицензию Uber
Ранее TFL отзывал лицензию Uber в 2017 году. Сервис вызвал опасения по поводу безопасности пассажиров.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Космос
Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Политика
Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина и Зеленского в Париже
Отдельной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандского формата» в Париже не планируется.
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
В омской школе из окна выпала второклассница
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Футбол