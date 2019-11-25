Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.

с чего всё началось

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.

Политика Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Футбол Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.

Здоровье Выяснили, что чувствует человек в коме Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.

Общество В Киеве памятник Шолом-Алейхему разрисовали свастикой В Киеве неизвестные вандалы осквернили памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

Экономика Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».

Шоу-бизнес Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Происшествия В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.

Общество Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.

Экономика Выплата спецдивидендов МТС делает акции еще более привлекательными МТС остается классической дивидендной "фишкой" со стабильными финансовыми показателями, а выплата специальных дивидендов делает эту историю еще более привлекательной.

Общество «РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2 Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны «Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».

Транспорт Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.

Происшествия Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Авто В США показали обновлённую гибридную версию Lincoln MKZ В рамках автосалона в Лос-Анджелесе представили гибридную модификацию роскошной модели Lincoln MKZ Hybrid 2020.

Происшествия Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.

Политика Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.

Фигурное катание Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.