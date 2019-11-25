Экономика

Газета.RuГазета.RuБанки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
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