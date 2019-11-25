Экономика
Газета.RuБанки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.РБКвчера в 23:00
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Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Экономика
«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Армия и оружие
Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму
«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Общество
В 2019 году в России прошло рекордное количество акций протеста
В 2019 году в России прошло 1443 акций протестов, это рекордный показатель за последние несколько лет.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Красноярске
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Приятнова от Хабаровского края
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник досрочно прекратил полномочия едва назначенного сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, который так и не успел поработать в верхней палате российского парламента.
Происшествия
Неудачного киллера приговорили к восьми годам колонии в Петербурге
Сегодня, 25 ноября, киллера приговорили к восьми годам колонии строгого режима, при этом вину свою он не признал.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Происшествия
Воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты в цирке Белгорода
Переломом ноги закончилось для воздушной гимнастки из петербургского цирка "Империал" выступление в Белгороде.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст в третий раз станут родителями
Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Общество
Навигация по обмелевшей реке Дон закрыта
Навигация по реке Дон в Ростовской области из-за рекордно низкого уровня воды временно приостановлена.
Культура
Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
Происшествия