ВедомостиБанки предложили ограничить вклады малоимущих суммой в 300 000 рублейНовые депозиты для небогатых граждан следует ограничить суммой в 200 000-300 000 руб., заявили «Известиям» в «Почта банке», «Новикомбанке», «Абсолют банке» и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).ВедомостиВ «Почта Банке», «Новикомбанке», Абсолют Банке и УБРиР поддержали идею ограничения д 200-300 тысяч рублей.Banki LoansРуководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов предложил ввести лимит в 200 тысяч рублей или 50% от средней суммы обычных вкладов.URA.RuВ Ассоциации банков России сказали, что в целом скептически относятся к идее создания нового продукта.ИзвестияЧитать далееСвернуть46ТВ46ТВVesiskitim.ruDeita.ruИА Красная ВеснаInfopro54RZN.infoФАНREGNUMКурьер. Среда. БердскЯмал-МедиаАБНУралинформбюроРадио Комсомольская правдаИзвестия9111.ruIvbg.ruРЕН ТВYakutiaMedia.ruLife.ruГазета.RuПодробнее о событииБанки предложили ограничить размер специальных вкладов для малоимущихLife.ru16:49В бедноте и не в обиде: вклады для малоимущих предлагают ограничить 300 тысИзвестия16:01Самое цитируемоеВклады для малоимущих предложили ограничить суммой в 300 тыс. рублейИзвестия21:54Банки планируют ограничить вклады для малоимущих до 300 тысяч рублейПРАЙМ20:50«Известия»: на вклады для малоимущих установят лимит до 200-300 тыс рублейLenta.ru20:35Банки значительно урежут размер вкладов для малоимущихURA.Ru18:19Ряд крупных банков РФ предложили идею по ограничению вкладов для малоимущих гражданBanki Loans00:06Банки предложили ограничить вклады для малоимущих суммой в 300 тыс. рублейФАН16:28Показать ещёОценить421Поделиться