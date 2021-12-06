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Банки предложили ограничить вклады малоимущих суммой в 300 000 рублей

Новые депозиты для небогатых граждан следует ограничить суммой в 200 000-300 000 руб., заявили
 «Известиям» в «Почта банке», «Новикомбанке», «Абсолют банке» и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).
Ведомости
В «Почта Банке», «Новикомбанке», Абсолют Банке и УБРиР поддержали идею ограничения д 200-300 тысяч рублей.
Banki Loans
Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов предложил ввести лимит в 200 тысяч рублей или 50% от средней суммы обычных вкладов.
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В Ассоциации банков России сказали, что в целом скептически относятся к идее создания нового продукта.
Известия

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