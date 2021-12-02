Пресс-секретарь Горбачева Грачев: СССР мог бы существовать как добровольный союз

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — приводит слова Грачева 2 декабря «РИА Новости».