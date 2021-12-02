«ФАТФ также указывали в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения», — пояснил «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов.
«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — приводит слова Грачева 2 декабря «РИА Новости».
"Обрушение внутрицехового крана произошло на НЛМК, на место выехали оперативные службы, следователи и прокурор Левобережного района Липецка, обстоятельства инцидента выясняются", - сообщила собеседница агентства.