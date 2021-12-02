В Совфеде осудили слова экс-посла Канады в Афганистане о России и Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление экс-посла Канады в Афганистане Криса Александера о том, что Россию ждёт международная изоляция и крушение экономики в случае проявления военной агрессии в отношении Украины.