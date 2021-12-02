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Банки предложили поднять порог контроля операций до 1 млн рублей

После 2023 г. порог подконтрольных операций предлагается поднять до 1,5 млн руб.
Ведомости
Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.
Известия
Глава комитета по финрынку и один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме рассмотрят предложение НСФР.
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«ФАТФ также указывали в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения», — пояснил «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов.
Известия

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НСФР предложил повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей
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Отбить порог: лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млн
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