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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки предложили процессинговым центрам способ отключать недобросовестные компании

Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить процессинговым центрам отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца.В источнике
С чего всё началось
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Банки предложили способ отключения казино и мошенников от приема карт

Банковское сообщество выступило с инициативой разрешить процессинговым компаниям, которые предоставляют услуги по переводу денежных средств, самостоятельно отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца.
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Банки предложили процессинговым центрам способ отключать недобросовестные компании

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