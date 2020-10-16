Банки предложили процессинговым центрам способ отключать недобросовестные компании
Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить процессинговым центрам отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца.В источнике
С чего всё началось
Банки предложили способ отключения казино и мошенников от приема карт
Банковское сообщество выступило с инициативой разрешить процессинговым компаниям, которые предоставляют услуги по переводу денежных средств, самостоятельно отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца.
РБК23:01
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Банковское сообщество предложило способ отключения казино от приема карт
Центральная Служба Новостей02:09