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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки предложили процессинговым центрам способ отключать недобросовестные компании

Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить процессинговым центрам отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца.В источнике
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Коммерсантъ

Банки предложили процессинговым центрам способ отключать недобросовестные компании

Коммерсантъ02:34
Центральная Служба Новостей

Банковское сообщество предложило способ отключения казино от приема карт

Центральная Служба Новостей02:09
РБК

Банки предложили способ отключения казино и мошенников от приема карт

РБК23:01
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МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает De Telegraaf.
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
Ведомости00:08

В Киргизии спикер парламента Исаев не стал исполнять обязанности президента

Бишкек, 15 октября 2020, 17:36 — REGNUM Исполнять обязанности президента Киргизии спикер парламента республики Канат Исаев не будет, заявил 15 октября в ходе выступления на митинге киргизский премьер-министр Садыр Жапаров.
REGNUMвчера в 10:36

Tesla снизила цены на Model S в США и Китае

Помимо новой цены пресс-центр автопроизводителя сообщил, что новые кроссоверы Tesla Model X за счет оптимизации аккумуляторов и блока управления теперь способны проезжать на 32 км больше.
Tvoe-avto.com14 октября в 15:03

Кабмин выделит 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в России до конца года

Правительство России выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице в РФ до конца 2020 года, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС01:24

Астрономы заявили об опасности Starlink для радиотелескопов

Многочисленные спутники на околоземной орбите уже сегодня создают большие препятствия для работы астрономов при наблюдении в оптическом диапазоне, а вскоре начнут вмешиваться и в работу радиотелескопов.
Новый День12 октября в 18:30

Учёный дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России

Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России.
RT на русском02:55

Резидент ОЭЗ «Тольятти» откроет производство автокомпонентов на 513 рабочих мест

Производство автокомпонентов на 513 новых рабочих мест откроется на территории индустриального парка особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти", сообщили в четверг в пресс-службе правительства Самарской области.
ТАССвчера в 13:12