Банки предложили процессинговым центрам способ отключать недобросовестные компании
Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить процессинговым центрам отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца.В источнике
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Банковское сообщество предложило способ отключения казино от приема карт
Центральная Служба Новостей02:09