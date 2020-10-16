МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает De Telegraaf.