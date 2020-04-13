Экономика
Право.руБанки предложили проверять счета претендентов на кредитные каникулы
Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и на основе информации о недавних операциях с их счетами и картами.
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с чего всё началось
Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.РБКвчера в 22:00
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РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Коммерсантъвчера в 22:57
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Общество
Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.
ТАСС 11 апреля в 10:20
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Политика
Лукашенко призвал пациентов с коронавирусом бороться за свои жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов с коронавирусом бороться за свои жизни, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:04
Экономика
Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?
Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.
REGNUM вчера в 21:54
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.
RT на русском 10:17
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.
РИА Новости 10:19
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Французский актер Морис Барье, заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 87 лет.
РБК 08:48
Энергетика
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Общество
Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
ТВ Центр 08:50
Общество
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Общество
Голикова: в тяжелых очень быстро превращаются легкие больные
В ряде случаев заразившиеся коронавирусом, которые изначально являлись бессимптомными больными, начали болеть сильнее и превратились в тяжелобольных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Live24 08:25
Экономика
Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:50
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Гаджеты
LG выпустит смартфон с радикально новым дизайном
Компания LG презентовала линейку новых смартфонов LG Velvet, акцент в которых будет смещен на дизайн, а не возможности телефона.
Политическая Экспертиза вчера в 10:04
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
Энергетика
Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из искусственной комы
По словам Королевой, Бабкину вывели из состояния искусственной комы.
Газета.Ru 06:26
Космос
Роботы установят на Луне самый большой телескоп в Солнечной системе
Самый большой радиотелескоп с заполненной апертурой в Солнечной системе создадут роботы-планетоходы.
Российская газета 06:29
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02