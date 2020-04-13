Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.

с чего всё началось

Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и на основе информации о недавних операциях с их счетами и картами.

Общество Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. 905

Политика Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону «На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин. 2K

Экономика Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой? Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Общество В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека. 8

Энергетика Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. 557

Общество Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. 4K

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,9K

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 37

Политика Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах. 16

Политика Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой. 358

Общество Голикова: в тяжелых очень быстро превращаются легкие больные В ряде случаев заразившиеся коронавирусом, которые изначально являлись бессимптомными больными, начали болеть сильнее и превратились в тяжелобольных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24». 16

Экономика Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 5

Общество Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации. 29

Гаджеты LG выпустит смартфон с радикально новым дизайном Компания LG презентовала линейку новых смартфонов LG Velvet, акцент в которых будет смещен на дизайн, а не возможности телефона. 5

Политика Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться. 666

Энергетика Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов. 636