Экономика

Право.руПраво.руБанки предложили проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и информации о недавних операциях с их счетами и картами.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки намерены проверить изменения доходов заемщиков, которые претендуют на кредитные каникулы

Эхо Москвы05:00

РБК: банки хотят знать об операциях по вкладам и счетам тех, кто просит кредитные каникулы

Znak.com02:29

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

News.ruвчера в 23:39

РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Ведомости01:56

Банки могут получить доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

URA.Ruвчера в 23:01

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

Коммерсантъвчера в 22:57

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

РИА Новости 04:54
667
Общество

Новые сроки сдачи ЕГЭ могут перенести

В Министерстве просвещения РФ заявили, что могут повторно скорректировать сроки сдачи ЕГЭ, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.
Pravda.Ru 06:45
1
Экономика

Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис

Примерно через три месяца кризис уже будет чувствителен для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.
News.ru 05:59
2
Кино

Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»

Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 05:11
6
Автоспорт

На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс

Autosport.com.ru вчера в 06:20
Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
673
Транспорт

В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву

"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
18
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
35
Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
2
Футбол

«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Советский спорт 01:49
1
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
28
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
374
Общество

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
99
Армия и оружие

Уточнены характеристики бронемашины «Козак-2М1», поставленной на вооружение ВСУ

После принятия бронеавтомобиля на вооружение ВСУ производитель уточнил некоторые тактико-технические характеристики этой бронемашины.
Военное обозрение 06:34
Общество

В Крыму ужесточают режим самоизоляции

Глава РК Сергей Аксенов, в свою очередь, добавил, что со среды всех нарушителей режима ограничений будут штрафовать.
Севастополь.ру 03:53
3
Политика

Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах жителей республики на фоне "коронавирусного психоза" не опускать руки и бороться за свои жизни - как при заражении COVID-19, так и при других заболеваниях.
РИА Новости 05:36
72
Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
73
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
976
Общество

Стас Михайлов заразился коронавирусом

Известия 06:58
3
Кино

Французский актер Морис Барье умер от коронавируса

В возрасте 87 лет скончался французский актер Морис Барье. Известно, что ранее у него был диагностирован коронавирус.
РЕН ТВ 06:53
Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
74
Происшествия

В Томской области выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом

Ещё четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Томской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональной администрации.
REGNUM 06:54
15
Происшествия

В Курской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в минувшие сутки выявлен еще у 15 жителей Курской области, где в воскресенье скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом, сообщила администрация региона.
РИА Новости 04:38
77
Общество

В КНР выявили коронавирус еще у 27 человек, въехавших из России

Заражение новым типом коронавируса выявлено в китайском автономном районе Внутренняя Монголия еще у 27 человек, которые въехали в Китай из России через КПП Забайкальск – Маньчжурия, говорится в заявлении комитета по здравоохранению автономного района.
РИА Новости 10 апреля в 23:58
2
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
22
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
25
Футбол

Тренер ЦСКА: возможно, некоторые игроки уже переболели коронавирусом

ЦСКА проводил сборы в испанском Кампоаморе в феврале. Испания – один из основных очагов распространения COVID-19 в мире.
ODDS.ru 06:57
Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
290
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
315
Как работают Яндекс.Новости?
Главное