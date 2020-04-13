Экономика
Право.руБанки предложили проверять счета претендентов на кредитные каникулы
Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и на основе информации о недавних операциях с их счетами и картами.
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с чего всё началось
Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.РБКвчера в 22:00
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РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Коммерсантъвчера в 22:57
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Сегодня Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
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Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
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Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru 10:14
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
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Коммерсантъ 11:07
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Профиль вчера в 11:40
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Вселенная расширяется во все стороны неравномерно – учёные
Бонн, Германия, 12 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно.
REGNUM вчера в 14:57
Экономика
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
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На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19
Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры.
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Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.
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Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест в последние три года – за 2017-2019 годы на Южном Урале было создано 56,6 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на РИА «Новости».
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Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
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Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии
Друг певицы Тани Булановой, попавшей в реанимацию в предынсультном состоянии, рассказал о ее самочувствии.
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В Мосгорсуде объяснили недопуск посла США на заседание по делу Уилана
Посла США Джона Салливана не пустили на заседание суда по делу Пола Уилана из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности данного дела.
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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
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В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
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Crytek намекнула на выход новой Crysis
Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
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