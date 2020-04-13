Экономика

Право.руПраво.руБанки предложили проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки планируют оценивать снижение уровня доходов лиц, которые запрашивают кредитные каникулы по новому закону, не только на основе данных ФНС и ПФР, но и на основе информации о недавних операциях с их счетами и картами.
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с чего всё началось

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Банки намерены проверить изменения доходов заемщиков, которые претендуют на кредитные каникулы

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РБК: банки хотят знать об операциях по вкладам и счетам тех, кто просит кредитные каникулы

Znak.com02:29

Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

РБКвчера в 22:00

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

News.ruвчера в 23:39

Банки могут получить доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

URA.Ruвчера в 23:01

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

Коммерсантъвчера в 22:57

РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Ведомости01:56
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
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